Il Teatro Ariston ospiterà una proiezione speciale del documentario "Non sarò mai vegano" martedì 20 Maggio 2025. Le proiezioni si terranno alle 17:30 e alle 19:45 nella Sala Roof 1.

Il regista Thomas Pickering non ha mai mangiato carne. Nato negli anni ’80 e cresciuto vegetariano, è poi passato a una dieta vegana. Tom ha sempre creduto di fare la cosa giusta per gli animali, per la sua salute e, più recentemente, per il pianeta. Nonostante ciò, non passa giorno senza che qualcuno gli dica “I could never go vegan”, “Non sarò mai vegano”, da “dove prendi le proteine” e “la soia sta distruggendo le foreste pluviali” a “il cibo vegano è costoso” e “il cambiamento climatico non esiste”, le ha sentite tutte. Tom decide di intraprendere un viaggio per indagare le tante ragioni che ha sentito nel corso degli anni, per capire se siano fondate o se la sua educazione sia stata una grande truffa a base vegetale.

"Non sarò mai vegano" è un film che sfida i pregiudizi sul veganismo e invita il pubblico a riflettere su dieta, ambiente e allevamenti intensivi.

La proiezione sarà seguita da un dibattito.

Dettagli dell'evento:

Titolo: "Non sarò mai vegano" arriva al Teatro Ariston di Sanremo

Data: Martedì 20 Maggio 2025

Orari: 17:30 e 19:45

Luogo: Sala Roof 1, Teatro Ariston – Sanremo

Prezzi di ingresso: € 6,00