Sanremo, l’assessore regionale Scajola alle ‘giornate della cultura per i diritti umani’ (foto)

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato questa mattina, davanti a una platea di oltre 130 studenti delle scuole superiori imperiesi, alla seconda edizione delle “Giornate della Cultura per i Diritti Umani” presso la sede dell’istituto internazionale di Diritto Umanitario di villa Ormond a Sanremo.

L’iniziativa, in corso da ieri giovedì 15 maggio, è stata promossa dall'istituto stesso e dalla sua fondazione ausiliaria e gode del patrocinio della Regione Liguria. Argomento dell’edizione 2025 è stato: “La condizione femminile in Afghanistan: una realtà sconosciuta”.

“Un’iniziativa davvero importante che, come Regione Liguria, sosteniamo convintamente e continueremo ad appoggiare anche nei prossimi anni con l’obiettivo, condiviso con l’Istituto e la Fondazione, di renderla un appuntamento chiave a livello nazionale – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. In questi due giorni decine di giovani hanno potuto conoscere questa realtà difficile e sono stati, allo stesso tempo, sensibilizzati in merito alla violazione dei diritti fondamentali delle donne afghane e più in generale di tutte le persone. Ringrazio il presidente dell'istituto Giorgio Battisti e il rappresentante della fondazione Livio Emanueli per quanto organizzato con professionalità e competenza. Continueremo a collaborare per sviluppare e far conoscere a più persone possibili la preziosa attività svolta”.