Parco Roja, Federazione Civica con Ventimiglia nel Cuore: "Non possiamo attendere oltre, lo sviluppo deve essere ecosostenibile"

"Si deve privilegiare un progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) con un parco a verde pubblico e servizi di interesse generale, ludico-sportivi" - dice il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta di Federazione Civica con Ventimiglia nel Cuore intervenendo sulla questione Parco Roja.

"Sono da tempo noti i problemi che tengono bloccata quest’area strategica regionale: problemi idraulici e di messa in sicurezza, necessari per renderla usufruibile previa sdemanializzazione, di almeno la metà di essa" - sottolinea Federazione Civica con Ventimiglia nel Cuore.

Il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta ricorda che "in campagna elettorale ci fu un acceso dibattito sul punto e il candidato Di Muro, con la solita sicumera, aveva detto che grazie alla sua filiera si sarebbe sbloccato tutto e a breve. È diventato sindaco ma stiamo ancora aspettando, come la maggior parte delle sue promesse. Il problema è sempre lo stesso: da politici si fanno tanti proclami ma da amministratori bisogna saper attuare quanto promesso. Non possiamo attendere oltre, occorre farsi parte promotrice e far vedere che la filiera funziona, creare i presupposti per sbloccare finalmente l'area, che ha un interesse strategico e rappresenta una grande opportunità per Ventimiglia".

"Il Parco Roia dovrà essere collegato con il centro cittadino attraverso una navetta su binario che arrivi sino alla stazione centrale per poi collegarsi all'area di Nervia. Lo sviluppo deve essere ecosostenibile, a ridotto consumo del suolo e ad alti standard ecologici" - sottolinea - "Ma prima occorre che il sindaco dimostri di contare qualcosa, come ha sempre sostenuto: fatti, non propaganda sterile".