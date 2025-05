Ventimiglia, Ioculano (Pd): "Parco Roja fermo da troppo tempo, ho sollecitato la ripartenza"

"Il Parco Roja rappresenta un’opportunità unica per Ventimiglia e per tutto il Ponente ligure, un’occasione che non possiamo più permetterci di sprecare". Così Enrico Ioculano, consigliere regionale del Partito Democratico, è tornato a sollecitare risposte chiare e tempi certi in Consiglio Regionale sul futuro del progetto strategico rimasto bloccato da oltre un decennio.