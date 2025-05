Ventimiglia, sviluppo del parco Roja, l’assessore Scajola: “Per la Regione è strategico”

“Il parco Roja e il suo sviluppo sono strategici non solo per il ponente, ma per tutta la Liguria. L’obiettivo comune deve essere quello di rigenerare l’intera zona facendo di quest’area un volano di crescita in grado di garantire produttività e nuovi posti di lavoro”.

Si esprime così l’assessore regionale all’Urbanistica in merito al progetto di sviluppo delle aree del parco Roja di Ventimiglia.

“Regione Liguria ha fatto quanto di sua competenza dal punto di vista tecnico, urbanistico e ambientale, e politico partecipando, fin dall’inizio, in maniera attenta e precisa all’iter della pratica. Rimaniamo a ulteriore disposizione di tutti gli enti coinvolti - prosegue l’assessore-. Il principale problema è sempre stato quello della sdemanializzazione delle aree, ma il ministero dell'Ambiente ha subordinato questa criticità all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza. Siamo quindi in attesa che FS Sistemi Urbani rediga un progetto in tal senso. Vorremmo che si accelerasse su questo tema, che sta andando avanti da troppo tempo, e stiamo spingendo perché ciò avvenga”.