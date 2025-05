Sanremo palazzo Roverizio: procedono i lavori di restauro legati al "Pinqua"

Procedono secondo i tempi stabiliti dal cronoprogramma i lavori di riqualificazione e restauro delle sale di Palazzo Roverizio nell’ambito del progetto Pinqua che, attraverso i fondi PNRR, sta contribuendo alla rigenerazione urbana del quartiere della Pigna con interventi su piazze, giardini, vicoli, edifici pubblici e privati.

I lavori in corso a Palazzo Roverizio hanno portato anche al recupero e al restauro di alcuni splendidi affreschi risalenti al 1700. La necessità di preservarli e valorizzarli, così come prescritto dalla Sovrintendenza, ha tuttavia generato delle riflessioni riguardanti il futuro utilizzo delle sale.

Il progetto iniziale, infatti, che prevedeva di destinare gli spazi all’Istituto Tethys, il centro di ricerca che aveva risposto alla manifestazione di interesse per l’utilizzo delle sale a fini didattico-museali come previsto dai programmi iniziali del 2023, andrebbe oggi rivalutato proprio alla luce degli affreschi rinvenuti e in corso di restauro, che delimiterebbero e ridurrebbero di molto la piena fruibilità degli spazi in ordine agli allestimenti previsti.

Da qui una proficua interlocuzione tra l’Istituto e l’assessore alla cultura Enza Dedali, al fine di trovare soluzioni migliori, coadiuvata sulla pratica dal consigliere comunale Gianni Mascelli: “Di concerto con l’Istituto Tethys stiamo ragionando su soluzioni alternative che possano rispondere più puntualmente alle loro esigenze di spazio. Con il sindaco Alessandro Mager, l’assessore Alessandro Sindoni e il consigliere Gianni Mascelli ci impegniamo, quindi, a portare avanti in sinergia il lavoro di ricerca di una collocazione più idonea, destinata alla valorizzazione del Santuario Pelagos e all’attività di sensibilizzazione, educazione e ricerca promosso dall’istituto Tethis. Le sale di Palazzo Roverizio, come previsto dal progetto Pinqua, saranno destinate alle attività didattiche e museali”.