Saldi estivi: nella nostra provincia inizieranno sabato 5 luglio per terminare lunedì 18 agosto

"In Liguria i saldi estivi inizieranno sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto", a comunicarlo è il consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio Alessio Piana. Nella scelta delle date la Regione ha tenuto conto della normativa vigente e di quanto contenuto nel documento con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome-Cinsedo rende omogeneo su tutto il territorio nazionale il periodo delle iniziative promozionali.

"L'invito è, come sempre, quello di approfittare di queste occasioni per sostenere il piccolo commercio e quelle realtà imprenditoriali che tengono accese le luci delle nostre città - continua Piana-. Come Liguria, in linea con quanto condiviso con le altre regioni e con le categorie maggiormente rappresentative del settore, abbiamo espresso la necessità di avere date uniformi, specie tra territori limitrofi, per evitare disequilibri".

Nei quaranta giorni antecedenti all'avvio dei saldi, e dunque da lunedì 26 maggio, entrerà in vigore il divieto di vendite promozionali. Almeno tre giorni prima della data dei saldi deve essere esposto un cartello ben visibile dall'esterno che ne annunci l'effettuazione.