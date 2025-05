Sanremo, buche e pericoli: la viabilità in via Dante alighieri è un percorso a ostacoli (foto)

"Egr. Direttore,

Stamane ho imboccato Via Dante Alighieri nel tratto che porta alla strada per l'ospedale, cioè Via Borea e il cavalcavia di Via San Francesco (via martiri delle foibe credo si chiami). Io ho un semplice scooter ma ci andrebbe una moto da cross. Veda lei dalle foto (ne invio solo 5 ma sarebbero di più) se è normale che una strada abbia delle buche così nell'asfalto.

Faccio un appello al Sindaco, persona che stimo, perché si faccia un giro nelle strade delle periferie su uno scooter, come fanno ogni giorno tanti suoi concittadini ed amministrati.

Andrea Chiarini".