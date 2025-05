'Capolavori frutto di anni tormentati' di Schumann venerdì al Teatro dell’Opera del Casinò con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Dopo il successo della scorsa settimana, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo torna al Teatro dell’Opera del Casinò per il concerto “Capolavori frutto di anni tormentati” diretto dal M° Jan Zarzycki.

Quello di venerdì 16 maggio alle 18:00 sarà un viaggio musicale nell’anima di Robert Schumann. Un programma interamente dedicato al genio del Romanticismo la cui arte fu profondamente segnata da un’intensa interiorità e da travagli psicologici, che si aprirà con il Concerto in la minore op. 129 per violoncello e orchestra. Composto nel 1850, è un’opera in cui il violoncello diventa voce narrante e riflessiva, con passaggi che alternano lirismo e introspezione. Strutturato in tre movimenti eseguiti senza interruzione, il Concerto si distingue per l’unità formale e per la profondità espressiva.

A misurarsi con una della pagine più amate dai violoncellisti di tutto il mondo il solista ospite di questa settimana: Ettore Pagano, con il suo violoncello Ignazio Ongaro (Venezia - 1777) affidatogli da Setaro Fine Instruments.

Ettore Pagano, classe 2003, ha iniziato precocemente un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, arrivando a suonare in istituzioni di massimo prestigio. Dal 2013 ad oggi gli è stato assegnato il primo premio assoluto in oltre 40 concorsi nazionali e internazionali. Tra i riconoscimenti più recenti, la vittoria nell’edizione 2025 del prestigioso Premio Abbiati assegnato dalla Critica Musicale italiana e dell’autorevole Premio "Classeek Award” agli ICMA (International Classical Music Awards).

Il programma proseguirà con la Sinfonia n. 2 in do maggiore op. 61, completata da Schumann nel 1846 dopo un lungo periodo di sofferenza psicofisica. In una lettera a Mendelssohn, Schumann racconta di essere stato ossessionato da un motivo in do maggiore affidato a trombe e timpani – lo stesso che apre la Sinfonia – e di come questa musica rappresentasse la “resistenza dello spirito” contro le sue condizioni fisiche e mentali.

Alle 16.30 si svolgerà al Teatro dell’Opera del Casinò un incontro con il M° Giancarlo De Lorenzo - direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo - che illustrerà il programma della serata approfondendo gli aspetti che riguardano il rapporto tra musica e società e l’organico orchestrale. L’incontro è aperto a tutti i possessori di titolo d’ingresso o abbonamento. Per questa occasione e solo agli iscritti a UNITRE SANREMO il biglietto per assistere al convegno/concerto sarà di 3 Euro.

I biglietti sono disponibili online su www.sinfonicasanremo.it e alla cassa del teatro (aperta un’ora prima dell’inizio):

● Biglietto unico: 15 euro

● Over 65: 10 euro

● Giovani sotto i 25 anni: ingresso gratuito