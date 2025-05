La “Notte Europea dei Musei” al MAR di Ventimiglia

Il Museo “Girolamo Rossi” in occasione della Giornata Internazionale dei Musei organizzata dal Ministero della Cultura e promossa dall’ICOM (International Council Of Museums), partecipa anche quest'anno alla “Notte Europea dei Musei”, evento nato in Francia nel 2005 e che vede oggi, con il patrocinio dell’UNESCO e del Consiglio d’Europa, coinvolti più di 40 paesi. Nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2025 i Musei di tutta Europa si mostreranno nell’inusuale e seducente veste serale, arricchendo l’offerta con numerose attività..

Il MAR, inserito anche in questa occasione nell'elenco delle strutture nazionali ed europee che partecipano all'iniziativa, organizza per sabato 17 maggio un'apertura straordinaria serale dalle 21.00 alle 23.00 con una visita guidata alle ore 21.30 dal titolo: Marco Emilio Basso: la vita di un antico ventimigliese d'eccezione.

I visitatori saranno guidati in un interessante approfondimento su questo importante personaggio intemelio, del quale il Museo conserva l'epigrafe celebrativa nella sala del Lapidario (Sala III).

Saranno anche presenti simpatici disegni a tema da colorare per i più piccoli.

Per l'occasione l'ingresso sarà puramente simbolico ridotto a 1 euro.