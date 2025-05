Nuove tecnologie protagoniste all'incontro di continuità tra gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria di Latte

Si è svolto lunedì 12 maggio 2025, presso la scuola primaria di Latte, un significativo incontro di continuità dedicato al coding, allo sviluppo del pensiero computazionale, un modo di ragionare in maniera algoritmica e logica, ma non sono mancate attività più tradizionali come l’ascolto e il disegno. Protagonisti alunni e docenti delle scuole primaria e infanzia di Latte.

"Le attività hanno infatti visti coinvolti gli alunni di classe quinta primaria che sono stati individuati come tutor dei più piccoli dell'infanzia, i quali hanno coinvolto i piccini nell’ascolto della storia della Gabbianella e il Gatto. Poi le attività sono state illustrate e rese digitali con l’utilizzo di piccoli robottini programmati nei movimenti dagli alunni.

L'iniziativa è stata coordinata dalla docente Antonella Marchesi, Mentor di Scuola Digitale per la Liguria, a testimonianza dell'attenzione che l'istituto IC2 Cavour di Ventimiglia, diretto dalla Dirigente Antonella Costanza, riserva all'integrazione delle nuove tecnologie nei percorsi didattici.

La scuola primaria di Latte si distingue da tempo per l'impegno in progetti all'avanguardia nel campo delle tecnologie digitali, offrendo agli studenti opportunità di apprendimento innovative e stimolanti. L'incontro odierno rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, focalizzandosi sull'importanza del pensiero computazionale e della programmazione fin dalla tenera età ,a anche sulla formazione digitale in linea con l'educazione alla cittadinanza".