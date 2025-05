Formazione: apre ‘Performa!’ nuovo bando a tema green e digitale “2,5 milioni dal Fse per lavoratori e disoccupati”

Regione Liguria lancia ‘Performa!’, un nuovo bando di formazione professionale dedicato al finanziamento di corsi a tema green e digitale. Sostenuta da 2,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo + 2021/2027, l’iniziativa sarà aperta da domani, 14 maggio, con l’obiettivo di fornire sia a chi lavora sia a chi sta cercando occupazione uno strumento agile per accedere o migliorare la propria posizione.

Il bando, che prevederà corsi tra le 16 e le 60 ore, è frutto di un confronto approfondito con le categorie economico professionali che hanno segnalato i macro-temi utili al miglioramento delle competenze dei lavoratori: dalla cybersecurity all’intelligenza artificiale passando per le competenze digitali di cittadinanza fino ad arrivare all’economia circolare e all’efficientamento energetico. Le risorse economiche a disposizione saranno equamente distribuite sul territorio regionale in base alla popolazione dei disoccupati e degli occupati.

“Dal dialogo costante e proficuo con il mondo dell’impresa – dichiarano gli assessori regionali alla Formazione Simona Ferro e alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -e, in particolare, con le Camere di Commercio della Liguria nasce questo nuovo bando. Un’occasione significativa per decine di lavoratori o di disoccupati che stanno cercando impiego per arricchire il bagaglio professionale al fine di migliorare la propria posizione o trovarne una. I temi green e digitali sono da tempo al centro della vita quotidiana ed è giusto far sì che i liguri possano implementare questo tipo di conoscenze. Parliamo di un finanziamento considerevole di 2,5 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo per una misura che siamo certi avrà grande successo e porterà benefici a imprese e lavoratori”.

Le domande potranno essere presentate ad Alfa (Agenzia ligure per la formazione, il lavoro e l’accreditamento) da enti di formazione accreditati anche in partenariato con università, istituti di ricerca o poli di innovazione digitale.