Cooperazione enologica tra Liguria e New Jersey, da Soldano prende il via 'Vigne senza frontiere' (Foto e video)

Da Soldano prende il via 'Vigne senza frontiere', il progetto di cooperazione enologica che unisce Liguria e New Jersey. Il primo dei quattro appuntamenti in programma, tre in Liguria e uno negli Usa, si è svolto in serata nell'ex oratorio San Giovanni Battista alla presenza di autorità civili locali e regionali.

Soldano è, dunque, l'unica città della provincia di Imperia ad ospitare l'iniziativa sostenuta da Regione Liguria e dall'AVA – Outer Coastal Plain New Jersey, che ha l'obiettivo di promuovere lo scambio culturale ed enologico e la valorizzazione delle produzioni vitivinicole liguri e del New Jersey attraverso degustazioni, masterclass, incontri e momenti di approfondimento.

Per l'occasione sono intervenuti l'assessore regionale Alessandro Piana, il sindaco di Soldano Antonio Fimmanò, l'ambasciatrice europea dei produttori di vino del New Jersey Sally Semeria, in rappresentanza dell'Associazione dei produttori di vino dello Stato del New Jersey, e il sommelier Jacopo Fanciulli, ambasciatore di Vite in Riviera. I presenti hanno, poi, potuto conoscere e degustare alcune delle principali produzioni liguri, tra cui Moscatello e Rossese Superiore, affiancate ai vini del New Jersey, con particolare attenzione ai vitigni Chambourcin e Traminette.

"Con 'Vigne senza frontiere' rafforziamo un ponte tra Liguria e Stati Uniti che nasce dal vino, ma guarda molto più lontano" - dice l'assessore regionale all'agricoltura Alessandro Piana - "Le nostre produzioni rappresentano un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale e iniziative come questa permettono di far conoscere il valore dei nostri territori, creando nuove opportunità di collaborazione tra produttori, operatori e mercati. Lo scambio con il New Jersey è anche un'occasione per promuovere la Liguria come destinazione enoturistica e per consolidare relazioni che possono generare sviluppo, conoscenza reciproca e nuove prospettive per il comparto vitivinicolo".

L'iniziativa, che si inserisce nelle celebrazioni per il 250° anniversario dell'Independence Day degli Stati Uniti, prevede un calendario di eventi in Liguria e nel New Jersey con il coinvolgimento di produttori, consorzi, operatori del comparto e istituzioni. Il progetto proseguirà martedì 30 giugno all'Enoteca Regionale della Liguria di Ortovero e sabato 4 luglio all'Enoteca Regionale della Liguria di Castelnuovo Magra. Nella settimana successiva l'iniziativa si sposterà negli Stati Uniti, dove alcune cantine del New Jersey ospiteranno degustazioni dedicate ai vini liguri, favorendo l'incontro tra produttori, operatori del settore e appassionati delle due sponde dell'Atlantico.