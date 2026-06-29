Nasce il Rotary Club Ventimiglia - Bordighera, Filippo Maria Bistolfi è il primo presidente (Foto)

Ieri Domenica 28 Giugno si è tenuta la Cerimonia di Fondazione del nuovo Rotary Club Ventimiglia-Bordighera.

Primo Presidente è il Dott. Filippo Maria Bistolfi, a cui è stata consegnata la carta di fondazione del Club direttamente dal Governatore del Distretto Rotary 2032 il Dott. Luigi Gentile. L’evento si è svolto presso il Ristorante Marco Polo di Ventimiglia alla presenza appunto del Governatore Luigi Gentile, del Governatore Eletto per l’anno 2026/2027 Fortunato Crovari, del Governatore Nominato per l’anno 2027/2028 Stefano Termanini, del Governatore Designato 2028/2029 Riccardo Lorenzi. Hanno tenuto a battesimo la nascita del nuovo Club anche il Sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e il Sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre. Presenti anche il Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2032 Umberto Maria Bistolfi accompagnato da una folta delegazione Rotaractiana, il Presidente del Rotary Club di Monaco Michele Tamma e il Presidente del Rotary Club. Sanremo Hanbury oltre che all’Assistente del Governatore per la Liguria Ovest Maurizio Foglino.

“Questo Club nasce come coronamento di un percorso originato dal Rotaract, e dal modus operandi di quest’ultimo trae ispirazione” afferma Bistolfi, “Sarà un Club molto operativo, con un’età media volutamente molto bassa, che avrà una connotazione territoriale ben precisa : quella dell’area intemelia. Sul nostro territorio insistono realtà sociali che hanno bisogno del nostro sostegno e il nostro impegno fin dal primo giorno sarà in aiuto a loro. Uno dei primi progetti sarà inoltre quello di mettere a disposizione, in collaborazione con l’Asl, professionalità e risorse per operare screening medici multi disciplinari gratuiti nei territori più disagiati e lontani da ospedali o case della salute.”

Soci Fondatori del Club oltre a Bistolfi sono:

Barbara Vernazza, Commercialista, Silvio Coppo, Imprenditore, Ettore Tesorini, Imprenditore, Cecilia Berro, medico otorinolaringoiatra, Emanuele Orengo, Imprenditore, Eva Alberti, Imprenditore, Veronica Simbari, avvocato, David Alessandro, imprenditore, Matteo Anfosso, imprenditore, Umberto Maria Bistolfi, medico dentista, Lucrezia Laigueglia, imprenditrice, Riccardo Edoardo Combe, imprenditore, Gabriele Marino, professore presso la Bocconi, Flavio Gianmarini, capitano Guardia di Finanza, Christian Russo Imprenditore, Andrea Bosio, commercialista e imprenditore, Luca Cattaneo, farmacista, Edoardo Laigueglia, imprenditore, Francesco Ferrante, architetto.