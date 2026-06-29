Imperia, nel trimestre estivo previste 5.710 assunzioni: turismo, commercio e servizi trainano il lavoro

Sono 5.710 le assunzioni previste in provincia di Imperia nel trimestre giugno-agosto 2026, con il comparto del turismo, dei servizi alle persone e del commercio a confermarsi il principale motore della domanda di lavoro. È quanto emerge dall'ultima elaborazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere.

Nel solo mese di giugno le imprese imperiesi prevedono 2.570 nuove entrate, mentre le assunzioni programmate salgono a 17.100 in Liguria e a 623mila a livello nazionale. Entrando nel dettaglio, il 20% delle assunzioni sarà stabile, con contratti a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre l'80% sarà a termine, attraverso contratti a tempo determinato o altre formule con durata prestabilita. La domanda di lavoro si concentrerà soprattutto nel settore dei servizi, che rappresenta l'86% delle entrate previste, e nelle piccole imprese, con l'81% delle assunzioni programmato nelle aziende con meno di 50 dipendenti. Limitata invece la quota destinata a dirigenti, specialisti e tecnici, pari al 6%, al di sotto della media nazionale del 12%.

Tra i dati più significativi emerge come il 43% delle imprese preveda difficoltà nel reperire il personale richiesto, mentre il 46% delle opportunità sarà rivolto ai giovani con meno di 30 anni. Inoltre, il 27% delle assunzioni interesserà lavoratori immigrati, mentre solo il 4% delle entrate sarà destinato a personale laureato. «Per il 46% delle assunzioni viene richiesta una precedente esperienza professionale specifica o maturata nello stesso settore», evidenzia l'analisi della Camera di Commercio, dalla quale emerge anche che le imprese intenzionate ad assumere rappresentano il 24% del totale.

I comparti con il maggior numero di opportunità nel mese di giugno sono quelli dei servizi di alloggio, ristorazione e turismo, con 1.120 ingressi previsti, seguiti dai servizi alle persone (530), dal commercio (330), dalle costruzioni (170) e dai servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (120). «Le tre figure professionali più richieste concentrano il 65% delle entrate complessive previste», conferma infine il report Excelsior, realizzato da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.