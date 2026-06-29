Interventi in situazioni di emergenza, esercitazione al Colle San Bartolomeo per la Ponente Emergenza Protezione Civile di Vallecrosia al Mare (Foto)

Saper intervenire in maniera competente in caso di terremoto o di altre situazioni di emergenza. Ponente Emergenza Protezione Civile di Vallecrosia al Mare partecipa a un'esercitazione interprovinciale della Protezione civile organizzata, nel fine settimana, a Colle San Bartolomeo.

Un gruppo di volontari ha, infatti, preso parte all'addestramento per essere pronto in caso di necessità. "La Regione Liguria ha organizzato un'esercitazione di Protezione Civile con montaggio tende e altro a Colle San Bartolomeo per preparare i volontari a intervenire in caso di un terremoto o altro" - fa sapere Gianfranco Musumeci della Ponente Emergenza Protezione Civile di Vallecrosia al Mare - "Ponente Emergenza Protezione Civile Vallecrosia al Mare nonostante sia convenzionata solo per l'antincendio boschivo è sempre anche come squadra di Protezione Civile e, perciò, vuole essere pronta ad intervenire con competenza".

"Alcuni nostri volontari insieme ad altri della provincia hanno partecipato prendendo permessi dal lavoro e nonostante il caldo di questi giorni" - dice - "Crediamo che questi eventi siano necessari e importanti per poter garantire, in emergenza, un intervento competente".