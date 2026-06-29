Turismo slow tra Liguria, Piemonte e Francia: PAYSAGE+ Aimable fa il punto e lancia il Club di Prodotto

Un territorio unito dal paesaggio, dalla natura e da un'idea condivisa di turismo lento, sostenibile e accessibile. È questo il filo conduttore emerso dalla conferenza stampa "Territori che si incontrano: il turismo slow di PAYSAGE+ Aimable prende forma", ospitata oggi nella Sala Multimediale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, durante la quale è stato tracciato il bilancio del primo anno di attività del progetto transfrontaliero che coinvolge Liguria, Piemonte e Francia.

L'iniziativa punta a costruire un'offerta turistica integrata tra le province di Imperia, Cuneo e il dipartimento delle Alpes-Maritimes, valorizzando il paesaggio come elemento distintivo e mettendo in rete operatori, amministrazioni e imprese. A fare gli onori di casa è stato Marco Benedetti, presidente della DMO Riviera dei Fiori, mentre il quadro progettuale è stato illustrato da Bruno Bertero, direttore generale dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, capofila del progetto. Nel primo anno di attività, PAYSAGE+ Aimable ha coinvolto il territorio attraverso un ampio percorso partecipativo con 12 incontri, sette atelier territoriali tra Italia e Francia e 472 partecipanti, affiancati da un'indagine che ha raccolto 1.096 questionari.

Dall'ascolto di operatori, residenti e visitatori emerge una visione comune: paesaggio, outdoor, benessere, enogastronomia, turismo family e accessibilità rappresentano i pilastri su cui costruire una proposta turistica transfrontaliera riconoscibile e competitiva. Allo stesso tempo sono state evidenziate alcune criticità, come la necessità di informazioni più aggiornate, servizi meglio coordinati e un'offerta più semplice da prenotare. «Natura, prodotti locali e qualità dell'accoglienza rappresentano il principale filo conduttore del territorio transfrontaliero», è emerso nel corso della presentazione, insieme alla richiesta di standard condivisi e di una maggiore integrazione tra mobilità, ospitalità, ristorazione ed esperienze.

Tra le principali novità illustrate durante l'incontro c'è il lancio del Club di Prodotto PAYSAGE+ Aimable, destinato alle strutture ricettive e ai ristoranti che vorranno entrare in una rete comune di promozione e commercializzazione. Le strutture potranno aderire scegliendo una o più specializzazioni – outdoor, bike e cicloturismo, family ed enogastronomia – rispettando specifici disciplinari che prevedono standard di qualità e servizi dedicati. Tra questi figurano early breakfast, packed lunch, deposito sicuro per biciclette, punti di ricarica per e-bike, servizi per famiglie e valorizzazione dei prodotti del territorio. Parallelamente è stata aperta una manifestazione di interesse rivolta anche a guide, accompagnatori, operatori outdoor e wellness, servizi di mobilità, produttori locali, cantine, musei, attrazioni culturali e tour operator, che potranno contribuire alla costruzione della rete pur senza aderire formalmente al Club.

Le adesioni resteranno aperte fino al 24 agosto 2026. Per gli operatori sono previsti formazione gratuita, visibilità sui canali promozionali del progetto, networking, educational tour, fam trip e opportunità di promozione internazionale. Il percorso entrerà nel vivo dall'autunno 2026 con i corsi di formazione dedicati agli aderenti, per poi proseguire nel 2027 con attività di promocommercializzazione, educational tour, press tour, incontri tra operatori italiani e francesi e il progetto Trail Plus Aimable, destinato a consolidare l'offerta del turismo slow nell'area transfrontaliera.