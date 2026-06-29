Open Night al CNOS-FAP di Vallecrosia al Mare: il 6 luglio porte aperte per scoprire i percorsi di formazione professionale

Scegliere il percorso di studi dopo la scuola secondaria di primo grado rappresenta uno snodo fondamentale per il futuro dei giovani. Spesso, tuttavia, questo passaggio è accompagnato da dubbi e incertezze. Per questo motivo, il Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP di Vallecrosia al Mare organizza un evento speciale a porte aperte, specificamente indirizzato sia ai ragazzi ancora indecisi sulla strada da intraprendere dopo la scuola secondaria di primo grado, sia a coloro che hanno sperimentato un insuccesso o un percorso faticoso nella scuola secondaria di secondo grado e desiderano riorientarsi verso una formazione più pratica e professionalizzante.

L’appuntamento è fissato per lunedì 6 luglio, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, presso l’Istituto Salesiano Don Bosco a Vallecrosia al Mare in via Col. Aprosio 433. Sarà un’occasione concreta per famiglie e studenti di visitare la struttura, scoprire i laboratori all'avanguardia, dialogare con il corpo docente e comprendere come la metodologia salesiana possa trasformare le attitudini personali in competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Il CNOS-FAP si inserisce nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) proponendo percorsi triennali gratuiti in quanto interamente finanziati da Regione Liguria e dal Fondo Sociale Europeo (FSE).

I tre indirizzi attivi, pensati per rispondere in modo mirato alle vocazioni economiche del territorio ponentino, sono:

● Operatore Elettrico: focalizzato sull'impiantistica civile e industriale, l'automazione e le nuove tecnologie energetiche.

● Operatore della Ristorazione: un percorso completo tra cucina e sala, ideale per inserirsi nel florido settore enogastronomico locale.

● Operatore ai servizi di Promozione e Accoglienza: una figura chiave per il comparto turistico ed alberghiero (receptionist d'albergo e front office), strategica per la nostra riviera.

Tutti i corsi prevedono un forte utilizzo della metodologia laboratoriale e periodi di stage in azienda, garantendo un altissimo tasso di occupazione al termine del triennio.

Per garantire una gestione ottimale dei flussi e permettere a ogni famiglia di ricevere un'assistenza personalizzata da parte dei formatori, è preferibile prenotare la partecipazione all'evento. È possibile riservare il proprio posto indicando la fascia oraria di preferenza (tra le 17:00 e le 20:00) attraverso i seguenti canali:

● Telefono fisso: 0184 256762

● WhatsApp: 393 9636291

● E-mail: segreteria.vallecrosia@cnos-fap.it