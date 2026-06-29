Carte d’identità elettroniche, sabato 4 luglio open day al Palafiori per la sostituzione dei documenti cartacei

Si svolgerà sabato 4 luglio, agli sportelli degli Uffici Demografici situati al primo piano del Palafiori (corso Garibaldi n. 1), una mattinata straordinaria di apertura senza appuntamento (dalle ore 9 alle 13) riservata alla sostituzione della carta di identità cartacea con la nuova carta di identità elettronica.

Si precisa che sebbene il Governo abbia prolungato gli effetti delle vecchie carte di identità cartacee solo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i fornitori di pubblici servizi fino alle loro naturali scadenze, in ogni caso, a far data del 3 agosto 2026, le vecchie carte non avranno più validità per l’espatrio oltre a non presentare i vantaggi di identità digitale delle nuove CIE.

Gli utenti dovranno presentarsi per la sostituzione della carta d’identità con:

- la vecchia carta di identità (oppure la denuncia in originale di furto o smarrimento)

- tesserino sanitario TEAM

- due fototessere uso carta di identità recenti (bocca chiusa, senza occhiali, o comunque con lenti trasparenti senza riflessi e montatura leggerissima, capo e fronte scoperti)

- € 22,00 in contanti per il pagamento dei relativi diritti.

Inoltre, al momento della sottoscrizione della nuova CIE, al cittadino verrà chiesto se intenda dare il proprio consenso alla donazione di organi dopo la morte. Si tratta di una scelta che richiama ad una precisa responsabilità morale, rispetto alla quale è possibile esprimersi a favore, contro, oppure scegliere di non manifestare alcuna volontà.

Si ricorda che quest’attività straordinaria è rivolta ai cittadini italiani e comunitari residenti a Sanremo (anche cittadini italiani iscritti nelle liste AIRE di Sanremo), maggiorenni e in possesso di carta di identità cartacea.

A richiesta saranno rilasciati anche duplicati codici PIN e PUK

In caso di elevata affluenza, sarà applicato il solo criterio cronologico di presentazione fino alla concorrenza delle disponibilità giornaliere.

E’ inoltre previsto un apposito servizio di vigilanza all’ingresso degli uffici.

Si rammenta altresì che dal 22 aprile l’Amministrazione comunale garantisce le aperture straordinarie di quattro sportelli senza appuntamento dedicati all’emissione delle nuove carte di identità elettroniche, nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 14.30 alle 18 (fino al 31 luglio).

L’Ufficio Carte di Identità è contattabile anche:

- via e-mail all’indirizzo: cartaelettronica@comune.sanremo.im.it

- o tramite Ufficio URP (pian terreno del Palafiori).