Inaugura il nuovo mercato Campagna Amica a Bordighera: il primo del ponente ligure

Un nuovo spazio dedicato al cibo locale, sano e sostenibile prende vita nel cuore di Bordighera: sabato 17 maggio 2025 apre ufficialmente il mercato Campagna Amica all’interno del Mercato Comunale, in Piazza Giuseppe Garibaldi 47.

Un’iniziativa a cura di Coldiretti Imperia e Campagna Amica Liguria, pensata per dare voce e valore al lavoro dei produttori agricoli del territorio, che porteranno in vendita diretta le loro eccellenze a chilometro zero. Il nuovo mercato sarà un punto di riferimento per la spesa genuina e di qualità: dagli ortaggi di stagione agli agrumi del Ponente, dai peperoncini selvatici alle conserve fatte come una volta, dai formaggi delle valli all’olio extravergine taggiasco, fino al miele artigianale e ai vini locali.

“Bordighera è una città viva, ricca di storia e molto attenta alla sostenibilità e alla valorizzazione delle produzioni locali,” dichiarano Gianluca Boeri e Domenico Pautasso, Presidente e Direttore di Coldiretti Imperia. “Aprire qui uno spazio Campagna Amica significa costruire un ponte diretto tra chi produce e chi consuma, tra la terra e la tavola, portando avanti un modello di economia agricola che premia la trasparenza, la qualità e il territorio.”

L'inaugurazione si terrà sabato 17 maggio alle ore 10:30 e prevede il taglio del nastro con le autorità locali, una presentazione del progetto, e a seguire un aperitivo a base di prodotti locali offerti dai produttori presenti. I banchi del mercato saranno aperti per tutta la mattinata con possibilità di degustazione e acquisto.

“Campagna Amica non è solo un mercato, è un presidio di cultura rurale e sostenibilità,” continuano Boeri e Pautasso. “Qui i cittadini troveranno non solo il cibo, ma anche la storia di chi lo produce, in un rapporto diretto che rafforza fiducia, consapevolezza e comunità.” Il mercato si inserisce in una rete regionale sempre più attiva, con l’obiettivo di valorizzare i mercati contadini come luoghi di incontro, educazione al cibo e promozione del patrimonio agroalimentare ligure.

L’appuntamento è sabato 17 maggio alle ore 10:30 presso il Mercato Comunale di Bordighera, in Piazza Giuseppe Garibaldi 47.

Un’occasione per scoprire dal vivo la genuinità dei prodotti del nostro territorio e sostenere l’agricoltura locale.