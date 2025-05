Raccolta di rifiuti per la tutela dell'ambiente ieri a Sanremo, Bordighera e Ventimiglia con i Lions (Foto)

I club della zona 4 B del distretto 108 Ia3 dei Lions hanno organizzato ieri una raccolta dei rifiuti nelle proprie città di competenza. La tutela dell'ambiente è una delle attività che identificano i lions con maggiore impatto e i soci hanno risposto positivamente all’invito del presidente di Zona Fabrizio Condrò e della responsabile distrettuale M. Grazia Tacchi, di provvedere alla pulizia di alcuni luoghi delle città di competenza.

I soci di Ventimiglia, con il Presidente Mauro Giordano, hanno ripulito la zona sopra la prima galleria verso la frontiera di Ponte San Ludovico, arrampicandosi anche in zone impervie ma bellissime. I due Club di Bordighera, Host e Otto Luoghi con i loro presidenti Marco Zagni e Delia Sabbieti, accompagnati dal primo cittadino lion Vittorio Ingenito si sono diretti sulle spiagge libere e sugli scogli.

Sanremo Host e Sanremo Matutia con le presidenti Loredana Maletta ed Elena Lanteri Cravet hanno ripulito la pista ciclabile dalla vecchia stazione, raccogliendo quanto lasciato tra le aiuole da persone che purtroppo abbandonano rifiuti nei luoghi che dovrebbero essere un biglietto da visita per la città. Il Lions club Sanremo Ufficiali d'Italia ha partecipato alla raccolta sulla spiaggia di Ospedaletti con il Presidente Domenico Prevosto ed il vice Sindaco Giacomo De Vai. I Lions hanno ringraziato per la presenza ai Rangers Milena ed Emanuele Frattarola ed al Panathlon Sanremo Imperia nella persona di Gianni Manuguerra per aver collaborato al service.