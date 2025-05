Sanpietrini di Via Manzoni a Sanremo, una lettrice: "Speriamo che questa volta sappiano come fare!"

"Egregio Direttore, poichè vivo a Sanremo dal 1957, conosco bene anche la storia dei sanpietrini di Via Manzoni!

Molti anni fa venne rifatta la pavimentazione di Via Manzoni che, se ricordo bene, era già pavimentata con i sanpietrini. Vennero sostituiti e il risultato fu disastroso! Il lavoro era stato evidentemente fatto da chi non aveva nessuna capacità per farlo e, quando lo vidi, ne rimasi fortemente sconcertata, dopo di che pensai che quel lavoro sarebbe costato il doppio alle Casse Comunali!

Adesso spero che quel lavoro di rifacimento sia affidato a 'qualcuno che lo sappia fare' e non al primo che capita! Abbiamo già la 'rogna del parcheggio interrato di Piazza Eroi' del quale si conosce il principio 'ma non la fine'! Evitiamo altre brutte figure... per favore!

Teresa Barazzetti".