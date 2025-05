Pavé di Piazza Colombo, un cittadino: "Incollare non basta, serve un intervento serio o l'asfalto"

"Buongiorno Direttore,

Mi permetto di intervenire nell'annosa vicenda dei pavé di piazza Colombo (e dintorni). È possibile che nessuno faccia notare che spesso non si tratta di veri 'sampietrini', in quanto non sono dei bei pezzi di pietra conficcati nella terra (o sabbia) ma di una 'patacca', troppo sottile per l'uso richiesto, a maggior ragione su strada carrozzabile?

Al limite, si trattasse di una via pedonale, si potrebbe, forse, sperare che tengano con un po' di cemento ma nella situazione attuale, o si continua ad incollarli quando saltano via, oppure si tirano fuori i soldi e si fa un lavoro ben fatto magari cambiandoli e facendo un bell'allettamento che tenga conto del carico che andranno a sopportare (auto, camion, bus, ecc). Altra opzione, li si toglie e si fa un asfalto come si deve (ma non al risparmio).

Marco".