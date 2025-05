"Insieme Costruiamo Salute": il 12 maggio celebra l'insostituibile ruolo degli infermieri

"Il 12 maggio di ogni anno, il mondo celebra la giornata internazionale degli infermieri, una ricorrenza che rende omaggio al lavoro instancabile, competente e umano di milioni di professionisti della salute. La data coincide con la nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell’infermieristica moderna". A darne notizia e il Presidente assieme al Consiglio Direttivo e alla Commissione di Albo dell’Ordine degli Infermieri di Imperia.

"Nel 2025 - spiega il presidente Severino Borri - il tema scelto dalla FNOPI e ‘Insieme Costruiamo Salute’ un richiamo forte al ruolo cruciale che gli infermieri svolgono non solo nell’assistenza quotidiana, ma anche nella costruzione di sistemi più equi, resilienti e accessibili.

In un mondo in continua trasformazione, segnato da nuove sfide sanitarie, emergenze e disuguaglianze, gli infermieri si confermano pilastri fondamentali della salute pubblica. Sono spesso il primo punto di contatto per i pazienti, e accompagnano la cura in ogni sua fase: dalla prevenzione alla riabilitazione, con competenza tecnica e profonda umanità.

Infermieri protagonisti del cambiamento, essere infermieri oggi significa anche essere leader, educatori, ricercatori e innovatori. Significa lavorare in gruppi multidisciplinari, sapersi adattare a contesti complessi e prendersi cura delle persone in modo completo, rispettando la loro dignità, cultura e bisogni.

Un Grazie che va oltre le parole, in questa giornata speciale rivolgiamo un grazie sincero a tutte le Infermiere e gli infermieri. Grazie per la dedizione silenziosa per il coraggio dimostrato nei momenti più duri, per il sorriso donato anche nei reparti più difficili. Ogni gesto di cura costruisce una società più sana, più giusta, più umana.

Celebrare il 12 maggio significa riconoscere il valore dell’infermieristica, promuovendo la formazione, migliorarne le condizioni di lavoro e investire nella salute collettiva.

Grazie a tutti gli infermieri".