Baby Maratona un giorno di festa, ma Sanremo pensa ai suoi 'cittadini in erba' tutto l'anno?

"Egregio direttore,



leggendo dei 301 bimbi partecipanti alla baby maratona ho pensato che comunque erano solo una parte dei cittadini in erba di Sanremo. Oggi alcuni di loro si sono sbizzarriti a giocare nel vasto spazio di Pian di Poma, ma durante tutto l’anno a questi bimbi quali possibilità vengono date di giocare in parchi o strutture a loro preposte?

A Sanremo sono pochissime e non leggo mai che ci siano nuovi progetti per ampliarle. Chissà che i nostri amministratori non riflettano su questa che è una priorità per tutti i genitori di Sanremo. Di recente ho visitato il parco urbano di Imperia e spesso porto i bimbi a giocare a Taggia. Non mi sembra giusto nei confronti di quelli che saranno la Sanremo del domani e che sicuramente saranno felici di porti, infrastrutture, turismo, ma che oggi hanno solo bisogno di giocare.



Grazie da nonna Daniela".