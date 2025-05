Sanremo, a Bussana arriva il 1° Memorial Domenico Balestra (foto)

Domenica 11 maggio Bussana di Sanremo si trasformerà in una grande festa su due ruote con il 1° Memorial Domenico Balestra, una gara di ciclismo su strada pensata per i più piccoli, organizzata dalla Contraband Cycling Team.

L’evento, totalmente gratuito, è aperto ai giovanissimi dai 7 ai 12 anni (categorie G1-G6), con medaglie per tutti i partecipanti, coppe per i migliori classificati e un’atmosfera allegra, sportiva e a misura di famiglia. Il ritrovo è fissato per le 12:30 al Bar Forza 4, con la prima partenza alle 14:30, mentre le premiazioni si terranno intorno alle 17:00.

Ma non finisce qui: in occasione della Festa della Mamma, alle 14:15 tutte le mamme potranno cimentarsi in un giro del percorso in divertimento. E per rifocillarsi dopo lo sforzo, ci sarà anche un piatto di pasta offerto dal Circolo Bussanese per i bambini iscritti e per tutti gli altri rostelle, salsiccia e patatine.

Tra gli ospiti speciali, saranno presenti:

Niccolò Bonifazio, ex ciclista professionista ligure, velocista puro, con numerose vittorie in carriera tra cui tappe al Tour of Hainan, Coppa Agostoni e Paris–Bourges. Un esempio di grinta e passione da raccontare ai campioni di domani.

Samuele Privitera, giovane talento emergente del ciclismo giovanile, pronto a ispirare i più piccoli con il suo entusiasmo e la sua determinazione.

Sarà una giornata di sport, comunità e tanto divertimento. Pronti a scendere in strada? Casco in testa e via: Bussana vi aspetta!