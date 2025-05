Appuntamento domenica 11 maggio a Sanremo con la tradizionale “Fiera di Maggio”: una manifestazione commerciale molto attesa, che si svolgerà tra lungomare Calvino e piazzale Carlo Dapporto, con orario di vendita al pubblico dalle 8 alle 19.

E in occasione della fiera, il Corpo di Polizia locale comunica che domenica 11 maggio saranno sospese le rimozioni dei veicoli per il lavaggio strade in via Martiri.