Gli studenti dell'Istituto scolastico ‘Cristoforo Colombo’ di Sanremo costruiscono una start up simulata

Alcuni studenti delle classi 4a AFM, 4a ITAI e 4a LSS dell’Istituto Colombo di Sanremo partecipano a un progetto molto interessante. Coadiuvati dai docenti Daniele, Gismondi e Russo i ragazzi, dopo aver acquisito informazioni sul territorio, si cimenteranno nella costruzione di una start up simulata, e in particolare di un piccolo birrificio artigianale che produce una birra speciale con le essenze dei fiori del Parco delle Alpi Liguri.

È già avvenuto ieri il primo incontro, con la visita del birrificio artigianale Nadir situato a Sanremo. Uno dei titolari, Gabriele Genduso, ha illustrato le caratteristiche di questa piccola impresa che ha saputo negli anni crearsi un suo spazio significativo nel settore, grazie alla qualità e originalità dei prodotti. I ragazzi hanno così appreso come Gabriele Genduso, certamente con non poca fatica, abbia realizzato un suo sogno fin da giovanissimo, ma anche come si gestisce un’impresa di questo tipo e dimensioni, compresi gli aspetti più tecnici.

Il progetto ora proseguirà con ulteriori incontri informativi.