30 anni del centro di aiuto alla vita di Sanremo, Scajola e Tonegutti: "Realtà straordinaria del nostro territorio"

1995-2025, il Centro di Aiuto alla Vita di Sanremo compie 30 anni. Il Cav è un'associazione di promozione sociale al servizio delle donne e dei bambini, partendo da quelle in stato di gravidanza.

Oggi, venerdì 9 maggio, alle ore 19.30 a Villa Ormond, è in programma il Birthday Party – Life Is Bloom proprio per celebrare questo importante traguardo.

"Ci auguriamo di andare avanti altri 30 anni con questo spirito e questi risultati aiutando donne e bambini- dice il presidente Sara Tonegutti-. Voglio ringraziare gli oltre 300 volontari, le istituzioni religiose e politiche che ci sono state vicino in tutto questo tempo e che hanno sostenuto la nostra attività".

All'evento parteciperà l'assessore regionale Marco Scajola."Parliamo di una realtà straordinaria del nostro territorio, dichiara l'assessore Scajola. Le decine di progetti portati avanti in questi 30 anni hanno contribuito ad aiutare migliaia di persone, mamme e bambini. Voglio rivolgere i miei più sentiti complimenti all'attuale presidente Sara Tonegutti e a tutti i volontari che si impegnano quotidianamente per questa causa. Come Regione Liguria stiamo lavorando sul tema sia con progetti cohousing di edilizia residenziale pubblica per le mamme con figli sia con i fondamentali bandi di conciliazione vita-lavoro finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo come i nidi gratis, il bonus baby sitter ma anche Abilità al plurale che ha al suo interno un capitolo riservato alle madri con difficoltà".