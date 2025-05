Sanremo: disservizi nella stazione ferroviaria, la segnalazione di un lettore (Foto)

Un nostro lettore, Damiano Di Giuseppe, scrive nuovamente alla nostra redazione per evidenziare alcuni disservizi nella stazione ferroviari, dove i tapis roulant che conducono dall'ingresso ai binari e viceversa registrano malfunzionamenti.

"Tornato a Sanremo in treno, a distanza di pochi mesi dalla volta precedente, non ho potuto fare a meno di constatare il pessimo stato di salute in cui versa la mitica, moderna, prestigiosa e funzionale (così fu definita ai tempi della sua partecipatissima inaugurazione) stazione ferroviaria della Città dei Fiori.

Sei degli otto tapis-roulant non solo non funzionano, ma viste le condizioni in cui versano, difficilmente torneranno a funzionare in tempi brevi. Una della due scale mobili che portano ai binari è fuori uso. Insomma, siamo alle solite. Disabili, anziani, ma anche normali turisti e cittadini che quotidianamente utilizzano i servizi ferroviari, debbono arrangiarsi.

Sicuramente si tratterà di ristrutturazioni necessarie, di operazioni atte a garantire la sicurezza, ma intanto nessuno di questi servizi funziona e, quel che infastidisce notare è che, nei pressi, non c’è neppure l’ombra di un banale cartello in cui ci si scusi per il disagio”.