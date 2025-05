Bordighera: con “Pillole di Educazione Finanziaria" tornano i laboratori di autostima dell'associazione 'Noi4You'

“Pillole di Educazione Finanziaria : Superare i Bias Cognitivi per Prendere il Controllo delle Proprie Finanze”. Evento gratuito di educazione finanziaria specialmente per le donne. Per il laboratorio di Autostima di noi4You un incontro speciale con un’ospite speciale: Giusy Luci (Consulente Finaziaria). Prendere decisioni consapevoli in ambito finanziario è una sfida che coinvolge tutti, ma le donne si trovano spesso ad affrontare ostacoli invisibili: i bias cognitivi, ovvero distorsioni del pensiero che influenzano il modo in cui valutiamo rischi, opportunità e investimenti.

Per approfondire questo tema attuale e di grande impatto, NOI4YOU organizza l’incontro che si terrà questa sera alle 21 presso la sede Noi4You in via Firenze 1. Durante l’incontro, aperto al pubblico e pensato per un pubblico femminile, verranno analizzati i principali meccanismi psicologici che influenzano le scelte finanziarie: dall’avversione alla perdita all’eccesso di prudenza, passando per il pregiudizio di conferma e il condizionamento sociale. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e consapevolezza per affrontare con più sicurezza la gestione del denaro, gli investimenti e la pianificazione del futuro.

“Non si tratta solo di numeri, ma di emozioni, convinzioni e abitudini che spesso ci limitano senza che ce ne accorgiamo. Conoscere i bias cognitivi è il primo passo per riprendere in mano la nostra libertà finanziaria” spiega la dr.ssa Sciolla.