Festa in Francia, code e rallentamenti: traffico in tilt a Ventimiglia

Traffico in tilt a Ventimiglia. Nella giornata odierna, code e rallentamenti creano disagi alla viabilità sia in autostrada sia lungo le vie cittadine, principali e laterali.

I turisti, soprattutto francesi e monegaschi, in visita nell'estremo ponente in occasione delle festività in Francia dell'8 maggio, che ricorda la fine della Seconda guerra mondiale in Europa, hanno contribuito a creare, in aggiunta al giornaliero traffico cittadino, forti disagi alla circolazione stradale a Ventimiglia ma anche nelle città limitrofe, come Camporosso Mare, Vallecrosia e Bordighera.

Sull'A10, inoltre, si sono registrati rallentamenti e code di 4-5 chilometri, soprattutto tra il Confine di Stato e Bordighera, in direzione Italia. Disagi incrementati anche per la presenza dei lavori e di un recupero mezzi.