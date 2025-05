Trent'anni di storia del 'Centro di Aiuto alla Vita': due date simboliche per festeggiare, la prima domani a Villa Ormond

Il Centro di Aiuto alla Vita (Cav) di Sanremo e Taggia celebra 30 anni di attività al fianco di migliaia di mamme, bambini e famiglie, sostenendo ed accogliendo oltre 3.000 mila donne e più do 7.000 bambini. Una storia iniziata nel 1995 all’interno della Parrocchia della Mercede, grazie all'accoglienza dei Frati Francescani, e che oggi si traduce in una rete di progetti di supporto, accoglienza e ascolto che coinvolgono centinaia di persone ogni anno.

In occasione di questo importante traguardo, si festeggiano anche i 25 anni della Casa di Accoglienza “Miracolo della Vita”, il progetto più importante del Cav, inaugurata nel 2000, grazie all’accoglienza della Parrocchia della Madonna Miracolosa di Taggia, fortemente sostenuta e divenuta negli anni un punto di riferimento per donne e minori in difficoltà, che attualmente ospita 5 mamme e 12 bambini.

Il Cav ha una rete di sostegno concreta con anche altri progetti: quello di San Martino, che ogni anno supporta circa 80 donne con oltre 200 bambini ogni anno, con beni di prima necessità e accompagnamento umano e professionale. La 'Casa delle Mamme e dei Papà', con corsi per il benessere della donna in gravidanza, supporto post-parto, sportelli psicologici gratuiti ed attività educative. Il progetto 'Stop alla Violenza', attivo dal 2009, che offre servizi professionali, accoglienza e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, con il programma #rispettaMi365. I 'Passerotti', dal 2019, dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni, con attività per contrastare la povertà educativa. Il 'Progetto BOOM', rivolto agli adolescenti in situazioni di fragilità, nato in collaborazione con scuole e realtà locali. L’accoglienza di volontari in messa alla prova, attiva dal 2015, che coinvolge giovani e adulti in percorsi rieducativi.

Questi 30 anni sono stati resi possibili grazie all’impegno instancabile di volontari, professionisti e istituzioni che hanno creduto nella forza dell’ascolto, della relazione e del sostegno concreto. "Quello che abbiamo costruito in questi anni - dichiara Sara Tonegutti presidente del Cav - è una grande famiglia che accoglie, ascolta, accompagna e sostiene. Celebrare questi anniversari significa guardare con gratitudine al passato e con speranza al futuro". Le celebrazioni del 2025 si sviluppano attorno al tema “La vita fiorisce”, ispirato dalle parole di Papa Francesco “La vita cristiana deve essere una vita che deve fiorire nelle opere di carità, nel fare il bene. Ma se tu non hai delle radici non potrai fiorire.”

Il viaggio del Cav parte dal 'Passato – Le Radici della Vita', da trent’anni accanto a chi ha bisogno: storie, volti e speranze che hanno dato vita al nostro cammino, arriva a Il Presente – Fiori di Oggi: il nostro impegno continua, con nuovi volti, nuove sfide e nuove vite che sbocciano grazie al sostegno di tutti, si guarda avanti, Il Futuro – Semi di Domani: Il futuro è nelle nostre mani: Con il nostro impegno e il vostro aiuto, possiamo continuare a far fiorire la vita per altri trent’anni e oltre.

Per le celebrazioni sono state scelte due date simboliche per celebrare l'associazione: venerdì prossimo a Villa Ormond di Sanremo: un momento di festa per i volontari e gli amici del Cav che cade in occasione della settimana della 'Festa della Mamma' e, a dicembre, a Taggia: un evento speciale per celebrare i 25 anni della casa di accoglienza 'Miracolo della Vita' in concomitanza con la festa dell’Immacolata Concezione. "Questi momenti - termina Tonegutti - profondamente legati al valore della maternità, rappresentano per noi occasioni speciali per riaffermare l’identità e la missione della realtà associativa del Cav".