Ospedaletti rinnova la convenzione con l’ENPA per il canile rifugio: 6.000 euro fino al 2028 per la tutela degli animali

Il Comune di Ospedaletti ha approvato il rinnovo della convenzione con l’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), sezione provinciale di Imperia con sede a Sanremo, per il servizio di canile rifugio. L’accordo, valido dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2028, prevede un impegno di spesa complessivo pari a 6.000 euro, iva inclusa, distribuiti sui bilanci pluriennali dell’ente.

Il servizio si rivolge alla gestione e al mantenimento dei cani randagi o vaganti sul territorio comunale, dopo il periodo di sequestro sanitario di competenza dell’ASL. La decisione si è resa necessaria poiché il Comune di Ospedaletti non dispone di una struttura pubblica idonea per il ricovero degli animali, come invece previsto dalla normativa nazionale (legge 281/1991) e regionale (LR 23/2000).

Il rifugio ENPA di strada San Pietro 96 a Sanremo – si legge nella delibera – è dotato di un mezzo autorizzato per il trasporto di animali vivi, pronto a intervenire in caso di necessità. Il servizio coprirà anche la gestione delle sterilizzazioni dei gatti randagi.

La Giunta ha dato mandato al sindaco Daniele Cimiotti per la sottoscrizione della convenzione, e ha dichiarato immediatamente eseguibile la delibera approvata all’unanimità. Un passo concreto, dunque, a tutela del benessere animale e del controllo del randagismo, in continuità con l’impegno portato avanti negli anni dal Comune.