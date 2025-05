La “Festa della Mamma” nacque a Bordighera, per celebrarla un concorso rivolto alle scuole elementari

Bordighera organizza un concorso rivolto alle scuole elementari per celebrare la “Festa della Mamma”.

La ricorrenza nacque nel 1956 proprio nella città delle palme quando Raul Zaccari, allora senatore e sindaco di Bordighera, in collaborazione con l'Ente Fiera del Fiore e della Pianta Ornamentale di Bordighera-Vallecrosia, prese l'iniziativa di celebrare la Festa della Mamma al Teatro Zeni. L'evento riscosse un enorme successo e così nel 1958, Zaccari, insieme ad altri colleghi parlamentari, presentò in Senato un disegno di legge per ottenere l'istituzione della Festa della Mamma. "A Bordighera la Festa della Mamma ha un valore speciale: è nata qui nel 1956, grazie al senatore Raoul Zaccari" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "Per celebrarla, abbiamo organizzato anche quest'anno un concorso che ha coinvolto le scuole elementari".

Un'iniziativa proposta in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Bordighera. "Vi aspettiamo il 14 maggio, giorno di Sant'Ampelio, alle 19 in spianata del Capo per scoprire le tre classi vincitrici" - annuncia il primo cittadino insieme agli assessori Melina Rodà e Martina Sferrazza - "A ognuna andrà un premio di 400 euro per acquistare materiale didattico".