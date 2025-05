Maternità in Liguria: la nostra regione è all'11° posto nel rapporto di Save the Children

“Madri sole e penalizzate”, denuncia Save the Children nella decima edizione del report ‘Le equilibriste - La maternità in Italia 2025’, diffuso a pochi giorni dalla Festa della Mamma.

L’analisi offre una classifica delle regioni italiane dove per le mamme è più facile vivere, stilata in base all’Indice delle Madri elaborato dall’Istat. Il valore del Mother’s Index, fissato a 100 per l’Italia nel 2022, rappresenta il punto di riferimento per valutare la condizione socio-economica delle donne: valori superiori indicano contesti più favorevoli, valori inferiori segnalano situazioni meno vantaggiose.

In questa mappa la Liguria è undicesima, con un punteggio di 101,716, conquistando due posizioni rispetto al 2023. Per due anni consecutivi (2023 e 2024), le prime tre posizioni della classifica sono state occupate dalla provincia autonoma di Bolzano (AMPI=117,887), seguita dall’Emilia-Romagna (AMPI=110,981) e dalla Toscana (AMPI=108,822).

I domini analizzati sono sette. La Liguria si attesta al di sopra della media nazionale per il Lavoro (quarta nella classifica) con 7 madri su 10 occupate; i Servizi pur perdendo una posizione passando dalla nona alla decima e la Soddisfazione soggettiva dove guadagna 6 posizioni attestandosi al 10° posto.

Al di sotto della media nazionale, invece, per la Demografia, con un tasso di fecondità di 1,16 figli per donna, appena sotto la media nazionale (1,18); la Rappresentanza (la percentuale di donne in organi politici a livello locale); la Salute in cui guadagna cinque posizioni, passando dal 17° al 12° posto, pur con una media di consultori di 2,9 ogni 100 mila abitanti (la media italiana è di 3,6) e Violenza in cui perde di due posizioni passando dal 10° al 12° posto.