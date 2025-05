Vallecrosia, giornata del volontariato: mercatino solidale a San Rocco (Foto)

Mercatino solidale a Vallecrosia. Verrà proposto per tre domeniche dalle 9 alle 18 nel cortile dell'oratorio della parrocchia di San Rocco.

Il primo appuntamento sarà il 18 maggio. "Tre domeniche di solidarietà e condivisione" - dice don Rito, il parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - "Gli appuntamenti saranno il 18 maggio, il 20 luglio e il 21 settembre. Con un'offerta si potranno prendere oggetti e prodotti esposti. Il ricavato servirà a sostenere il sociale. Vi aspettiamo".

L'iniziativa è proposta dai volontari Caritas della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia e dall'associazione Oasi Angeli di Pace. "Alla giornata del volontariato possono partecipare tutti gli enti solidali e associazioni che fanno solidarietà. Chi esporrà a pranzo potranno mangiare un piatto di pasta qui. Se un'associazione non ha oggetti da esporre potrà comunque venire con uno stand per far conoscere la sua realtà e reclutare volontari" - fa sapere don Rito - "Per partecipare basta iscriversi, compilando un'apposita richiesta da inviare a mercatinosolidale1@gmail.com".