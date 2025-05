Mobilitazione di soccorsi, questa mattina poco prima delle 10 in via Padre Semeria a Sanremo, per una donna di 80 anni caduta dal terrazzo mentre stava pitturando una staccionata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, i sanitari del 118 ed un’ambulanza. Viste le condizioni della donna è stato chiesto l’intervento dell’elicottero Grifo, che la trasporterà in ospedale.

Le sue condizioni sono gravi.