Bordighera: la scrittrice Daniela Pellegrino ospite del 'Pomeriggio con l’autore' alla Biblioteca Civica

Un nuovo pomeriggio con l’autore alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera: giovedì 8 maggio alle ore 16.30 Daniela Pellegrino presenterà “A cuore largo” (Nulla Die, 2025), raccolta di poesie che intrecciano emozioni, affetti, ricordi e paesaggi. L’incontro sarà introdotto da Corrado Ramella.

La Biblioteca di via Romana 52 si conferma quindi centro di promozione della lettura quale strumento di conoscenza e di crescita personale e sociale, nonché prezioso luogo di studio e approfondimento che ha contribuito in modo assolutamente significativo all’assegnazione a Bordighera del titolo “Città che legge” anche per il trienno 2024 – 2026.

Daniela Pellegrino, cuneese, si è dedicata all’insegnamento e alla professione di fisioterapista-osteopata; oggi vive in un borgo ligure. “A cuore largo”, sua prima raccolta di poesie, comprende alcune liriche che hanno ricevuto il Gran Premio della giuria ai Concorsi Internazionali di Poesia Inedita 2024 “Le Occasioni” e “Besio 1860”. “Ultimo siamo noi” è dedicata al colonnello Sergio De Caprio, meglio conosciuto come Capitano Ultimo.

La Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera è aperta secondo l’orario invernale: