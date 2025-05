Sanremo: il 21 maggio al Teatro Ariston evento in anteprima 'live' per il nuovo film 'Fuori' di Mario Martone

Per il prossimo 21 maggio ‘01 Distribution’ e il Teatro Ariston organizzeranno un evento in anteprima live del nuovo film di Mario Martone ‘Fuori, in concorso al prossimo Festival di Cannes.

In sala saranno presenti il regista Mario Martone, l’autrice del soggetto e co-sceneggiatrice Ippolita di Majo e il cast. L’evento sarà così articolato:

• 20.45 Saluto iniziale

• 21.00 inizio proiezione

• al termine della proiezione ci sarà un Q&A con regista e cast.

‘Fuori’, il nuovo film di Mario Martone, racconta un momento cruciale nella vita della scrittrice Goliarda Sapienza (Valeria Golino).

Roma, 1980. La scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l'incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita. Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere.

Il costo del biglietto sarà di 9 euro (intero) e 7 ridotto. Prevendite da domani.