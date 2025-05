Sanremo, domenica 11 maggio la festa della “Baby Maratona”

Domenica 11 maggio torna la “Baby Maratona”, l’atteso appuntamento dedicato ai più piccoli in programma alla pista di atletica (11° memorial “Lino Bottini”).

Organizzata dall’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni, compie 25 anni ed è rivolta ai piccoli atleti nati dal 2014 al 2022.

La manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma:

- dalle ore 8.30 alle 9.30: ritrovo iscrizioni e consegna magliette

- ore 10: inizio

Come ormai da tradizione, sono previste anche la "Maratonina delle Mamme" (21ª edizione) e la "Maratonina dei Papà" (23ª edizione). Premio alla scuola con maggior numero di iscritti.

“Sarà una festa per i più piccoli e le loro famiglie – dichiara l’assessore Sindoni – che potranno trascorrere una mattinata insieme, all’insegna del divertimento e dello sport. Ringrazio l’ufficio turismo per il lavoro svolto e gli sponsor che assicurano un fondamentale contributo per la realizzazione della manifestazione”

Si ringraziano quindi gli sponsor: Nuova Assistenza, Generali di Sanremo (di Ammirati Giraudo), Merlino Pubblicità srl.

Per informazioni sulla “Baby Maratona” contattare i numeri 0184/580410- 338/6592058