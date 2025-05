Sanremo, giornata nera per i pendolari: sciopero dei treni e ritardi sui bus per i controlli "Ok alle verifiche, ma senza creare disagi"

Mattinata complicata per i pendolari di Sanremo (e dintorni) a causa dello sciopero nazionale di 8 ore proclamato dai sindacati del settore ferroviario. Dalle 9 alle 17 di oggi, anche nella Riviera dei Fiori i treni possono subire cancellazioni o variazioni. L'agitazione è stata indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale della mobilità e del contratto aziendale del Gruppo FS, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023.

La mobilitazione non ha solo messo a rischio il regolare traffico ferroviario, ma ha aggravato i disagi già noti nel sistema del trasporto pubblico locale, che molti utenti continuano a definire inefficiente. A peggiorare la situazione questa mattina, in piena fascia di sciopero, sono stati anche i controlli dei biglietti effettuati dal personale di sicurezza sui bus.

“Alla rotonda delle olive di Taggia siamo rimasti fermi per un tempo indefinito per via dei controlli. Trovo giusto che vengano effettuati, ma sarebbe meglio farli durante la corsa. Non si può bloccare tutto, creando ritardi a chi deve andare al lavoro o ha appuntamenti urgenti”, ha raccontato un utente, rinnovando un malumore già emerso nei giorni scorsi.

Se da un lato il rafforzamento dei controlli è accolto con favore perché segnale di una maggiore attenzione all’uso corretto dei mezzi pubblici, dall’altro preoccupa l’impatto che queste procedure possono avere sull’efficienza delle corse, specie in giornate critiche come quella odierna.

In attesa di un accordo tra sindacati e aziende, anche a Sanremo emerge con forza l’urgenza di un equilibrio tra due esigenze fondamentali: da un lato il diritto dei lavoratori a condizioni contrattuali giuste, dall’altro quello degli utenti a poter contare su un trasporto pubblico affidabile ed efficiente. Perché se è giusto che chi lavora nei trasporti possa scioperare per difendere salario, sicurezza e dignità professionale, è altrettanto necessario che le ricadute sul servizio non compromettano la vita quotidiana di migliaia di persone.