Ventimiglia, residenti di Trucco sul piede di guerra: "Potatura degli alberi scellerata e dannosa" (foto e video)

Alcuni residenti di Ventimiglia scrivono al nostro giornale "per segnalare un episodio che sta suscitando indignazione tra molti abitanti della frazione di Trucco (Ventimiglia): nei giorni scorsi è stata effettuata una potatura degli alberi lungo le strade del paese in maniera approssimativa e visibilmente dannosa, presumibilmente da parte di operatori non specializzati".

"Il risultato, spiegano, è una lunga serie di alberi mutilati, con tagli netti e antiestetici, che non rispettano alcun criterio agronomico o paesaggistico".

I residenti inviano anche un video, caricato pubblicamente su Facebook al seguente link:

"Il tono del video è volutamente ironico, chiosano, ma il messaggio è serio: la gestione del verde pubblico richiedee rispetto per il paesaggio, non interventi brutali che deturpano il territorio. Vogliamo infine, sensibilizzare chi di dovere e promuovere una gestione più responsabile e competente del verde urbano".