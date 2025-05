Una delegazione di studenti di Baden-Baden in visita in Comune a Sanremo

Visita questa mattina in Comune a Sanremo da parte di una delegazione di studenti di un istituto superiore di Baden-Baden. Quattordici ragazzi e due insegnanti, accompagnati dalla prof.ssa Anna Varaldo del liceo Cassini, sono stati accolti a Palazzo Bellevue, dove hanno potuto scoprire il funzionamento della vita amministrativa cittadina.

“Abbiamo dato il benvenuto agli studenti - dichiarano Lucia Artusi (assessore) e Desiree Negri (consigliere comunale) - illustrando l’attività amministrativa e mostrando loro la Sala Giunta e l’aula del Consiglio comunale. Sanremo e Baden-Baden hanno molte similitudini, anche sotto il profilo turistico, oltre alla curiosità di essere entrambe gemellate con Mentone”.

I ragazzi rimarranno in città per una settimana e visiteranno le sue bellezze come Villa Nobel, le spiagge e la pista ciclopedonale. Previsti anche incontri con i colleghi del liceo Cassini per uno scambio culturale internazionale, creando un ponte tra i due Paesi della Comunità Europea.