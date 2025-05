Sanremo: la pista di atletica non ha un nome da 13 anni, perchè non intitolarla a Vittorio Bertellotti?

Domenica prossima la pista di atletica di Pian di Poma ospiterà la 25a edizione della ‘Baby Maratona’, una intuizione dell’allora Sindaco di Sanremo Giovenale Bottini che, partita dal lungomare Salvo D’Acquisto al Sud-Est e passata per il campo ippico del Solaro, ha trovato ‘casa’ ormai da anni al campo della zona sportiva matuziana. Un campo che è stato fortemente voluto dall’amministrazione che venne guidata da Claudio Borea, tra il 2004 e il 2009. I lavori sono iniziati nel 2008 e dovevano terminare nel 2010 ma l’inaugurazione arrivò solo due anni più tardi. una struttura attesa da almeno 50 anni dagli appassionati di atletica e soprattutto da quello che è stato l’allenatore più carismatico e importante per la città di Sanremo.

Stiamo parlando di Vittorio Bertellotti, recentemente scomparso che, nel corso della sua carriera di atleta prima e di professore di ginnastica a scuola e allenatore dopo, ha fatto avanti e indietro da Sanremo ad Imperia (al Prino) per allenarsi e allenare i suoi allievi per tantissimi anni. Alla fine, nel 2012 ha potuto iniziare ad allenare a Pian di Poma, una pista che per tanti anni è rimasta nel limbo, un sogno datato 1977, quando venne presentato il leggendario plastico di ‘Sanremo ‘80’ con la zona a ridosso di Villa Helios che doveva diventare un polo sportivo, grazie al materiale di risulta che aveva ‘rubato’ spazio al mare.

Polo sportivo che, pian piano è nato partendo dal campo da baseball per poi arrivare a quello da calcio (fino a pochi anni fa rigorosamente in terra battuta) per arrivare a quello di atletica (utilizzato anche dal rugby). Ora quel campo, sognato e poi utilizzato da Vittorio Bertellotti, attende una intitolazione e quale figura migliore c’è a Sanremo di chi lo ha voluto per tanti anni? Diversi anni fa si era parlato di una intitolazione a Dorando Pietri, poi sfumata. Sarebbe ora di non farsi sfuggire adesso la possibilità di dare un nome al campo con chi l’atletica leggera l’ha vissuta e insegnata per tanti anni.