Riva Ligure pedonale per l’estate: via Martiri della Libertà chiusa al traffico e più spazio ai dehors nei mesi di luglio e agosto

A Riva Ligure l’estate 2025 porterà importanti novità per la viabilità e le attività commerciali del centro. La Giunta comunale ha infatti approvato la creazione di un’area pedonale urbana temporanea, attiva nei mesi di luglio e agosto, lungo via Martiri della Libertà e nel tratto a mare di piazza Ughetto, dove sarà allestito un palco per gli eventi serali.

La decisione è legata all’organizzazione del calendario estivo di spettacoli e manifestazioni che, come da tradizione, animerà la città ogni sera. Per garantire la sicurezza e la piena fruizione delle iniziative, il traffico sarà deviato su una sola corsia nel lato monte e quattro stalli blu di sosta verranno temporaneamente eliminati in piazza Ughetto, nei pressi dell’aiuola con la palma. Ma la delibera introduce anche un’opportunità per le attività di ristorazione e somministrazione: sarà possibile, su richiesta, ampliare temporaneamente le aree di dehors nelle serate tra le 19.30 e le 24.00. Le zone interessate includono via Martiri della Libertà, via Nino Bixio e corso Villaregia (solo nel tratto della passeggiata antistante il civico 186, escludendo le aree demaniali marittime).

Per ottenere l’autorizzazione, le domande dovranno essere presentate entro il 31 maggio. Le concessioni saranno subordinate alla regolarità tributaria del richiedente e l’occupazione dovrà rispettare una serie di criteri precisi: dal rispetto della proiezione perpendicolare della facciata del locale, ai limiti massimi di superficie (50 mq aggiuntivi o 25 mq totali in caso di nuova richiesta), fino alla garanzia del passaggio per i mezzi di soccorso (corsia minima di 2,75 metri).

Il provvedimento si inserisce tra le iniziative adottate negli ultimi anni dall’Amministrazione per sostenere il tessuto economico locale, con l’obiettivo di rendere più vivibile e attrattivo il centro storico durante i mesi di maggiore afflusso turistico. Ora toccherà ai pubblici esercizi cogliere questa occasione per animare ulteriormente le serate estive di Riva Ligure.