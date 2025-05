Giornata Mondiale dell'Igiene delle Mani, le iniziative di Asl 1: oggi la prima alla 'Residenza Julia' (Foto)

Ogni anno, il 5 maggio, si celebra la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, quest’anno con la campagna “Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre”. Anche Asl1 ha aderito all'iniziativa, stamane infatti una delegazione della S.C. Malattie Infettive con il testa il Direttore Dott. Giovanni Cenderello, la dirigente medica dott.sa Sara Tita Farinella e l'infermiera Emanuela Filardo, si è recata presso la Residenza Julia di Sanremo per una dimostrazione pratica, agli operatori della struttura, del lavaggio delle mani.

L’igiene delle mani è un’azione semplice ma la più efficace per prevenire la diffusione di virus, batteri e infezioni. Infatti, ogni giorno le nostre mani toccano superfici, oggetti, altre persone ed è facile che diventino un veicolo di germi. L’obiettivo è richiamare l’attenzione globale sull’importanza di un gesto semplice ma determinante per prevenire le infezioni, sia nella vita quotidiana sia negli ambienti sanitari. Quest’anno, quindi, la Giornata Mondiale per l’Igiene delle Mani punta i riflettori su un messaggio importante: indossare i guanti non sostituisce l’igiene delle mani. È fondamentale lavarsi o igienizzarsi le mani nei momenti giusti, anche quando si portano i guanti, perché è proprio attraverso le mani che si possono trasmettere molti microrganismi responsabili di infezioni.

Asl 1 ha ringraziato la Dott.sa Federica Cozza, Direttrice della 'Residenza Julia' e il suo staff per la collaborazione. L'attività relativa alle buone pratiche sul lavaggio delle mani, proseguirà il 7 maggio con la formazione agli studenti della SEI CPT Scuola Edile Imperiese.