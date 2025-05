CNA Imperia organizza un seminario gratuito sul Decreto Controlli: Qualificazione dei Tecnici Manutentori Antincendio

Il prossimo 25 settembre 2025 segnerà l'entrata in vigore del Decreto 1° settembre 2021, noto come Decreto Controlli, che introduce l'obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori di impianti e presidi antincendio.

Per supportare le imprese e i professionisti del settore nell'adeguamento a queste nuove disposizioni, CNA Imperia organizza un seminario informativo gratuito. L'incontro, in programma il 13 maggio alle 15 presso la sede di Sanremo, vedrà la partecipazione di Diego Prati, Coordinatore Nazionale CNA Installazione e Impianti, che illustrerà:

Le novità introdotte dal Decreto Controlli

Le modalità di qualificazione previste

Le opportunità offerte dall'esame semplificato per chi ha almeno tre anni di esperienza

L'ottenimento del Nulla Osta Transitorio (NOT)

Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia, sottolinea: "Il Decreto Controlli rappresenta un passaggio fondamentale per la sicurezza e la professionalizzazione del settore. CNA è al fianco delle imprese per offrire supporto, formazione e strumenti concreti per affrontare questo cambiamento. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare all'incontro del 13 maggio."

Il seminario è rivolto a:

Tecnici e manutentori antincendio

Imprese di installazione, manutenzione, edilizia e serramentistica

Aziende con personale interno dedicato alla manutenzione dei presidi antincendio

Per informazioni e iscrizioni: vazzano@im.cna.it - 0184 500309

