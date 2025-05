A Sanremo la conferenza “Acqua pubblica sotto attacco”: Ugo Mattei e altri ospiti per difendere un bene comune

Domenica 4 maggio, alle 16.00 presso la Sala della Federazione Operaia di Sanremo, si terrà la conferenza “Acqua pubblica sotto attacco, gestioni private e monopolio di un bene essenziale”, promossa dal gruppo di cittadini Resistere x Esistere #ionondimentico.

L’evento vuole accendere i riflettori sull’importanza della gestione pubblica del servizio idrico e sui rischi legati a una possibile privatizzazione. A parlarne sarà Ugo Mattei, giurista di fama internazionale e promotore del referendum del 2011 contro la privatizzazione dell’acqua. Mattei, già presidente dell’ABC Napoli, docente ordinario di diritto civile e di diritto privato comparato, farà il punto sulla situazione attuale in Italia, evidenziando le criticità di un processo che rischia di togliere ai cittadini il controllo su una risorsa essenziale.

Durante la conferenza si discuterà anche della situazione specifica della provincia di Imperia, dove la società Rivieracqua è finita al centro delle polemiche per l’applicazione di aumenti retroattivi e spropositati delle bollette. Secondo gli organizzatori, questi rincari risultano in contrasto con l’articolo 11 delle preleggi e con diverse sentenze, che vietano la retroattività delle tariffe idriche, in assenza di una pronuncia dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Ad arricchire il dibattito saranno gli interventi degli avvocati Giulio Gras e Chiara Bergonzi, del segretario provinciale Confesercenti Sergio Scibilia, dell’attore Antonio Carli e dei consiglieri comunali di Imperia Luciano Zarbano e Ivan Bracco.