Sanremo: situazione di degrado in varie zone della città, le forti rimostranze di una cittadina

"Buongiorno scrivo in merito all articolo che ho letto questa mattina e che riguarda la stazione, già l'anno scorso avevo segnalato alla URP che all uscita del parcheggio stazione c'era una situazione indecente, feci umane e urina con un tanfo insopportabile... purtroppo devo constatare che nulla è cambiato se non peggiorato, leggo che ci vorrebbero più vigili, che però dovrebbero controllare se la gente mostra rispetto per la nostra città... nessuno porta la bottiglia dell'acqua per le urine dei cani, non parliamo degli escrementi lasciati ovunque, non parliamo dei ragazzi che devastano con bombolette spray i muri della città, non parliamo di cumuli di immondizia dietro bagni Morgana una cosa indecente, la lista è lunga ma mi fermo qui con un pensiero a questa meravigliosa città maltrattata, non se lo merita..".